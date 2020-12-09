Çorum'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'

Kentteki bir alışveriş merkezinde stant kuran ekipler, vatandaşlara "Uyuşturucu madde nedir?", "Madde bağımlılığı nedir?", "Uyuşturucuya başlama nedenleri", "Bağımlılık döngüsü" başlıklarının yer aldığı bilgilendirici broşürler dağıttı.

Narkotik suçlarla mücadelenin önemine dikkat çekilen broşürlerde, ayrıca madde bağımlısı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtardığı vurgulandı. Broşürde bulunan "Gözümüz Olun" bölümünde ise vatandaşlardan karşılaştıkları uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde güvenlik güçlerine bildirilmesi istenirken, uyuşturucuyla mücadele uygulamasının nasıl indirileceği ve madde bağımlılığı ile mücadele çözüm merkezlerinin isim ve telefon numaraları da yer aldı.

"En iyi narkotik polisi anne" projesinin tanıtımına narkotik köpeği Zeus da katıldı. Zeus, düzenlenen etkinlikte büyük ilgi gördü.