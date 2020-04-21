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Çorum'da cenaze defin işlemleri ücretsiz yapılacak

Çorum Belediyesi, cenaze hizmetlerinde yeni bir uygulamaya geçti. Belediye aldığı kararla cenaze kazım işlemlerini de ücretsiz hale getirdi. 

21 Nisan 2020 Salı 21:05
Çorum'da cenaze defin işlemleri ücretsiz yapılacak

Vatandaşların cenaze işlemleri sırasında mezar kazımı ve defin işlemlerinin bu zamana kadar belediye personeli tarafından gerçekleştirilmediğini, özel şahıslar tarafından yapılan bu işlemin de bundan sonra Çorum Belediyesi tarafından yapılacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Çorum Belediyesi olarak mezarlık hizmetlerinin tamamını belediye uhdesinde gerçekleştiriyoruz. Mezar kazımı dışında tüm cenaze hizmetlerini Çorum Belediyesi olarak gerçekleştiriyorduk. Bundan böyle defin işlemlerini de ücretsiz hale getirerek taçlandırdık. Cenazenin taşınması, mezarın kazılması ve defin işlemleri belediye tarafından ve tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında defin işlemlerinin de Belediye ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirilecek ve cenaze işlemlerinin hiçbir safhasında hemşehrilerimiz ücret ödemeyecek. Bugünden itibaren tüm bu işlemleri Belediyemiz gerçekleştirecek ve ihtiyaç duyulan defin malzemelerini Belediyemiz ücretsiz olarak temin edecek.” dedi. 
Başkan Aşgın, bundan böyle kimseden mezar kazma ve defin ücreti talep edilemeyeceğini sözlerine ekledi. 

(İHA)

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