Çorum'da belediye kenti çiçeklerle donatıyor

Çorum Belediyesi, şehrin daha güzel bir görünüme kavuşması, vatandaşların kendilerini daha huzurlu ve ferah hissetmelerini sağlamak için çevre düzenleme ve çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar ile orta refüj ve kavşaklar başta olmak üzere parklarda ve şehrin birçok noktasındaki alanlar, dikilen mevsimlik çiçek ve süs bitkileri ile estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Ayrıca kurumuş yıpranmış çiçekleri de yenileyen Belediye ekipleri, şehre daha nezih bir görünüm sağlanması için çalışmalarına devam ediyor. Şehirde bulunan 241 parkta bakım ve onarım yapan Belediye, oyun gurupları, bank ve kameriyelerde bakım onarım, form budama ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.