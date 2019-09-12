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Çorum'da art arda depremler

Çorum'un Mecitözü ilçesinde art arda 4 deprem meydana geldi.

Çorum'da art arda depremler

Çorum'un Mecitözü ilçesinde art arda 4 deprem meydana geldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 22:01
Çorum'da art arda depremler

Çorum'un Mecitözü ilçesinde art arda 4 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, önceki gün 23.01'de merkez üssü Mecitözü ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yerin 10,74 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Kentte, AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Mecitözü ilçesi olan 3 deprem daha oldu.

Saat 23.02'de 3,6 büyüklüğünde, saat 23.41'de 1,9 büyüklüğünde ve saat 23.48'de 2,6 büyüklüğünde kaydedilen yer sarsıntısı, Çorum merkezin yanı sıra Amasya ve ilçeleri Merzifon ve Göynücek'te de hissedildi. (AA)

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