Çorum'da araçlar karla kaplandı
ÇORUM'da, 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonrası kentte park halindeki araçlar, karla kaplandı.
Güncel 23.01.2022, 18:20
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Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetre ulaşan kentte, kapanan 670 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte yoğun kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonrası kentte park halindeki araçlar ve cadde ve bazı sokaklar karla kaplandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetre ulaşan kentte, 670 köy yolu kar nedeniyle kapandı. Ekipler, iş makinesi eşliğinde kapalı yolları açma çalışmalarını sürdüyor.
Kar yağışını eğlenceye dönüştüren bazı aileler de çocuklarıyla indiği sokakta kar topu oynadı, kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.
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