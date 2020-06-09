Çorum'da Aleyna Çakır için eylem
Çorum Kadın Meclisi Ankara’da şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği belirtilen Aleyna Çakır için bir araya gelip basın açıklaması yaptı.
Güncel 09.06.2020, 18:56
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Kadeş Barış Meydanında gerçekleştirilen eylemde açıklama yapan ve Çakır'ın ölümünün şüpheli olduğunu ifade eden kadın meclisi üyeleriolayın aydınlatılmasını istedi.
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