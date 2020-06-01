Çorum'da 7 bin 184 adet trafik kazası meydana geldi

Bu kazaların 5 bin 523 adedi maddi hasarlı, 1.661 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu bildirildi.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısında İstanbul (16.737), Ankara (11.588), İzmir (9.919) ve Antalya (8.140) illeri ilk dört sırada yer alırken Çorum, 1.661 kaza ile 29'uncu sırada yer aldı.

Çorum'da 2019 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında toplam 57 kişi ölürken 2 bin 915 kişi yaralandı. Çorum, ölü sayısında Türkiye genelinde 32'inci sırada yer alırken, yaralanma sayısında 29'uncu sırada yer aldı. Ölümlerin %45,6'sı kaza yerinde gerçekleşirken, %54,4'ü kaza sonrasında gerçekleşti.

TRAFİK KAZALARINDA ÖLENLERİN %42,7'Sİ SÜRÜCÜ

Türkiye karayolu ağında 2019 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %42,7'si sürücü, %34,1'i yolcu, %23,2'si ise yaya. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %76,2'sinin erkek, %23,8'inin kadın, yaralananların ise %67,2'sinin erkek, %32,8'inin kadın olduğu görüldü. (Haber Merkezi)