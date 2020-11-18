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Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Yurdun üç ayrı bölgesi depremlerle sallandı Yurdun 3 ayrı bölgesi gece yarısından sonra meydana gelen depremlerle sallandı.

Güncel 18.11.2020, 09:05
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Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Malatya ve Aydın'da 3,8, Çorum'da ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremler kısa süreli endişe yaratırken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ilk deprem saat 01.34'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde kaydedildi. Bu depremin ardından saat 02.00'de merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında yine 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre üçüncü deprem ise saat 02.05'te Çorum'da meydana geldi. Merkez üssü Uğurludağ ilçesi olarak kaydedilen Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem ilçe ve çevresinden hissedildi. Yurdun üç ayrı bölgesinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre demlerde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaiçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüklerini farklı açıkladı. KRDAE verilerine göre Malatya (Pötürge) ve Aydın'ndaki (Kuşadası Körfezi) depremlerin büyüklüğünü 3.9 ve Çorum (Uğurludağ) merkez üslü depremin büyüklüğünü ise 4.1 olarak duyurdu.

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