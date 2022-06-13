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Çorum'da 297 bin 800 dekar alan sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Çorum'da yaptığı yatırımlarla, sulama sezonunda 297 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanacağı ve ülke ekonomisine 744 milyon 500 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Güncel 13.06.2022, 19:24
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Çorum'da 297 bin 800 dekar alan sulanacak

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, yaptığı yazılı açıklamada, suyun DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil ettiğini ve yaşamsal öneminin yanı sıra tüm üretim süreçlerinin de ana giderlerinden biri olduğunu belirtti.
Suyun ulaştığı her alanda zincirleme reaksiyona sebep olduğunu, sektörel ve sektörler arası hareketliliği tetiklediğini ifade eden Akca, suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin geniş iş sahalarının doğmasına vesile olduğunu vurguladı.
DSİ'nin Türkiye'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu vurgulayan Akca, “DSİ ülkemizin kalkınmasının kilometre taşlarından olan bir markadır. DSİ'nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşımız yoktur. Su hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezindedir. Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığı aşikârdır” ifadelerini kullandı.
Modern sulama projeleri geliştirdiklerinin altını çizen Akca, şunları kaydetti:
“Bu kapsamda Çorum'da 15 Mayıs'ta başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 297 bin 800 dekar tarım arazisi sulanacak. Sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 744 milyon 500 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu diliyorum. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz.” (AA)
 

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