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Çorum'da 29 vaka, 1 ölü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs vakalarının şehirlere göre dağılımını açıkladı.

Çorum'da 29 vaka, 1 ölü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs vakalarının şehirlere göre dağılımını açıkladı.

02 Nisan 2020 Perşembe 10:00
Çorum'da 29 vaka, 1 ölü

Bakan Koca, en çok vakanın 8 bin 852 vaka ile İstanbul olduğunu belirtirken, İstanbul’u 853 vaka ile İzmir’in ve 712 vaka ile Ankara’nın takip ettiğini açıkladı. Çorum’da ise 29 vakaya rastlanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 10 İL
İstanbul 8.852, İzmir 853, Ankara 712, Konya 584, Kocaeli 410, Isparta 268, Sakarya 207, Adana 197, Bursa 135 ve Samsun 112.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE EN ÇOK ÖLÜM YAŞANAN 10 İL
İstanbul 117, İzmir 18, Kocaeli 8, Ankara 7, Konya 7, Zonguldak 5, Trabzon 5, Balıkesir 5, Adana 3 ve Sakarya 3.

Son Güncelleme: 02.04.2020 10:24
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