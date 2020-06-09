Çorum'da 228 kişiye 510 bin lira para cezası kesildi
Çorum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 228 kişiye toplam 510 bin lira para cezası kesildiği açıklandı.
Güncel 09.06.2020, 13:23
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Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çorum merkezde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlalden 65 yaş üstü 11 şahsa 9 bin 558 TL, 20 yaş altı 58 şahsa 59 bin 937 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 43 şahsa, 75 bin 802 TL ve 116 şahsa da Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddeden 365 bin 400 TL olmak üzere toplam 510 bin 697 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. (Haber Merkezi)
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