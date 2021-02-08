Çorum'da 2 milyon kişi tedavi edildi

Sağlık Müdürlüğü’nün Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, 2020 yılı içerisinde 9 hastane ve 1 ADSM olmak üzere toplam 10 sağlık tesisinde hizmet verdi.

İl genelinde ayaktan polikliniklerine başvuran hastalara yapılan muayene sayısının 1 milyon 255 bin 546, acil servise başvuran hastalara yapılan muayene sayısının 696 bin 642 olmak üzere toplam ayaktan 1 milyon 952 bin 188 hasta muayenesi yapıldığı açıklandı. 2019 yılı ile karşılaştırıldığında Covid-19 Pandemisi nedeniyle hasta başvurularında düşüş görüldüğü belirtildi.

GÜNLÜK 4 BİN 982 MUAYENE

1 milyon 255 bin 546 ayaktan muayene sayısı incelendiğinde günlük ortalama 4 bin 982 muayene gerçekleştirildiği, acil servis muayene sayısı incelendiğinde ise günlük ortalama bin 908 acil servis muayenesi yapıldığı görülüyor.

Sağlık tesislerinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde 75 ünite ile hizmet veriliyor. 2020 yılı içerisinde toplam 135 bin 963 hastaya hizmet verilirken, Covid-19 Pandemisi nedeniyle hasta başvurularında 2019 yılına göre düşüş yaşandı.

337 DİYALİZ HASTASINA HİZMET VERİLİYOR

Sağlık tesislerinde 86+8 (yedek cihaz) diyaliz cihazı ile 337 hemodiyaliz hastasına 37 bin 999 seans hizmeti, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20 hastaya periton diyaliz hizmeti veriliyor.

Ayrıca Bayat İlçe Devlet Hastanesi 5+1 cihazlı Diyaliz Ünitesi kuruluşunda son aşamaya geldiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca şu bilgiler de paylaşıldı:

“Sağlık tesislerimizde; endoskopi hizmetlerinde yıl içerisinde toplam 2614 hastaya hizmet verilmiş olup, 2747 endoskopi işlemi yapılmıştır.

Kolonoskopi hizmetlerinde yıl içerisinde toplam 1508 hastaya hizmet verilmiş olup, 1594 kolonoskopi işlemi yapılmıştır.

ERCP hizmetlerinde yıl içerisinde toplam 425 hastaya hizmet verilmiş olup, 453 ERCP işlemi yapılmıştır.

Sağlık tesislerimizde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) hizmetlerinde yıl içerisinde 74.760 FTR işlemi yapılmıştır.

Sağlık tesislerimizde 16 mobil ekip ile yıl içerisinde toplam 5.181 hastaya evde sağlık hizmeti verilmiştir. İlgili hastalara toplam 36.472 ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Sağlık tesislerimizde bulunan 3 adet sigara bırakma polikliniğinde (T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sungurlu Devlet Hastanesi) yıl içerisinde 1.029 hasta hizmet almıştır.” (Haber Merkezi)