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Çorum'da 18 köy yolu kar nedeniyle kapalı
Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 406 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Güncel 19.02.2021, 19:45
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Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kar ve tipi yüzünden Tekkeköy'de 1, Yakakent'te 3, Alaçam'da 11, Ayvacık'ta 2 olmak üzere toplam 17 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Belediye ekipleri, 178 araç ve 308 personelle yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Kastamonu'da 227, Sinop'ta 82, Amasya'da 62, Çorum'da ise 18 köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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