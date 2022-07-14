Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerle anılacak

15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bu çerçevede şehrimizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Başkan Aşgın, düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde, “14 Temmuz Perşembe Türk halk müziği konseri, 15 Temmuz Cuma şehitlerimizin anısına kan bağışı, fener alayı yürüyüşü, belediye bandosu ve mehter takımı konserleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua, kahramanlık temalı zeybek gösterisi, Talha Bora Öge Şiir ve Türkü Konseri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları yer alacak ve tüm camilerde okunacak sela ve demokrasi nöbetleriyle etkinliğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın, "14-15 Temmuz günü Kadeş Barış Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak etkinliklerimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.