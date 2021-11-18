Çorum'da 10 bin fidan toprakla buluştu

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde Kaliteli ve sürdürülebilir enerji tedarikini sağlamanın yanında sosyal sorumluluklarını da tüm hızıyla hayata geçiren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), ‘Sıfır Karbon’ sloganı ile Çorum merkezde bulunan Deniz Köyü’nde bir hatıra ormanı oluşturdu. “Geleceğe Nefes Projesi” adı altında düzenlenen etkinliğe YEDAŞ’ın koordinatörleri, bölge müdürleri ve çalışanları da katıldı.

“HEDEFİMİZ SIFIR ATIK”

Doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilirlik üzerine geliştirilen projeler içinde yer almaya çalıştıklarını dile getiren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Çevreye duyarlı bir şirket olarak yürüttüğümüz çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor, yeni bir proje ile yolumuza devam ediyoruz. Bu dünyaya bir nefes, dikili bir ağaç kazandırmak için YEDAŞ Ailesi olarak hatıra ormanı oluşturuyoruz. Şirket olarak doğal yaşama ve çevreye büyük önem veriyoruz. Bölgemizdeki abonelerimizin de çevre sorunlarına büyük bir hassasiyetle yaklaştığını gözlemliyoruz. Bu anlayışla oluşturduğumuz hatıra ormanına 10 bin fidan dikerek 'sıfır karbon' şirket hedefimize yaklaşmış bulunmaktayız. Hem müşterilerimize hem de doğa ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Fidan dikme etkinliğinin sonunda şirket çalışanları ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, oluşturulan YEDAŞ Hatıra Ormanı’nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. (Haber Merkezi)

