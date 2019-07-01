“Çorum Çölyak faaliyetlerinde rol model oldu”

Programa belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür V. Mustafa Bayrak, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, düzenlenen kursa 22 kursiyer katıldığını dile getirdi. Glutensiz Şef Süleyman Engin’in eğitimleri büyük bir özveriyle gerçekleştirdiğini anlatan Demir, ailesinde Çölyak Hastası bulunanların mutfak konusunda bilgilendirmeye ihtiyaçlarının bulunduğunu bu kursun da bir ihtiyacın giderilmesinde adım olduğunu dile getirdi.

Glutensiz Şef Süleyman Engin ise konuşmasında Çorum Çölyak Derneği ve faaliyetlerini destekleyenlere teşekkür etti. Böyle bir çalışmanın Türkiye’de ilk olduğunu ve Çorum’un bu konuda rol model olduğunu anlatan Engin, istek olduğu takdirde elinden geleni desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de Türkiye’de ilk kez düzenlenen bu çalışmanın dalgalar halinde başka illere de yayılması gerektiğini kaydetti. Çorum Belediyesi olarak Çölyak hastaları için glütensiz ekmek temin ettiklerini anlatan Çöplü, bu ekmeklerin belirli büfelerde halka sunulduğunu söyledi. Yapılan konuşmaların ardından kursu tamamlayanlara protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi.

(Erkan BAYATLI)