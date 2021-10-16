Çorum Çölyak Derneği’nden “glütensiz mutfak” gezisi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği ”Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi kapsamında Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin’de bir dizi inceleme ziyaretinde bulunmak için yola çıkan Dernek Başkan Yardımcıları Hacer Kesici ve Dr. Mustafa Azak ile Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Kesici güzergâhta yer alan illere uğradılar.



Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ve Başkan Yardımcısı Ömer Yalçın’ın karşıladığı ekip, hep birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kaytur Aş. tarafından işletilen ”Glutensiz Kafe”ye geçti.

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya, çölyakla ilgili belediye ve özel sektörün hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Devamında Kahramanmaraş Çölyak Derneği Başkanı Nesrin Yaş ile buluşan Çorum heyeti, burada da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Çorum heyeti, Adıyaman ziyaretinde ise Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan, Belediye Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket, Nam Glutensiz Un sahibi Nihat Fidan ve glutensiz yiyecek imal eden Dı Carne’s Coffee sahibi Şirvan Adak’ı mekanlarında ziyaret etti.

Adıyaman’ın ardından Şanlıurfa’ya geçen Çorum Çölyak heyeti, burada da Şanlıurfa Çölyak Derneği, Şanlıurfa Fenilketonüri Derneği, Şanlıurfa Özel Bireyleri Destekleme Eğitim ve Dayanışma Derneği ve Haliliye Belediyesi’ne bağlı ”Glutensiz Ekmek Fırını&Sosyal Market” ziyaretleri gerçekleştirdi.



”Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi kapsamında düzenlenen inceleme gezisinin Mardin ayağında ilk olarak Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ı makamında ziyaret eden Çorum heyetine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Çorum Çölyak heyetinin son durağı Kızıltepe oldu. Hemşehrimiz Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam’ı makamında ziyaret eden Başkan Yardımcıları Hacer Kesici ve Dr. Mustafa Azak ile Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Kesici, ilçede bulunan çölyaklıların durumu, glutensiz beslenme ve Çorum Çölyak Derneği’nin çalışmaları hakkında konuştular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çam, Çorumlu hemşehrilerine selam gönderdi.

(Haber Merkezi)

