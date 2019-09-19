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Çorum, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Ankara’da açıldı.

Çorum, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Ankara’da açıldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 21:20
Çorum, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde

Yarın akşama kadar sürecek zirvenin açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış konuşmasında bugüne değin 446 adet ürünün coğrafi işaret aldığını, 428 ürünün incelemelerinin devam ettiğini belirtirken, iç pazarda önemli bir yere sahip yöresel ürünlerin dış ticareti için tanınırlığının arttırılarak AB işaretli 3 ürünün sayısının arttırılması gerektiğini vurguladı.

Emine Erdoğan ise Anadolu’nun mirasına sahip çıkmak üzere yola çıktıklarını, bu çalışmaları ‘ata tohumu’ ile başlattıklarını belirterek, yöresel ürünlerden 2500 ürünün tescil için sunulmak üzere tespit edildiğini dile getirdi.

Çorum’un tanıtımı için OKA tarafından ayrılan stantta, Çorum Valiliği’nin himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Çorum Ticaret Borsası, tescili alınan Çorum Leblebisi ile, Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği işlemleri devam eden Oğuzlar Cevizi ile, Kargı Belediyesi işlemleri devam eden Kargı Tulum peyniri ile, Osmancık Belediyesi coğrafi işaret adayı Osmancık pirinci ile, Mecitözü Halk Eğitim Merkezi doğal taş ürünleri, Naturoil doğal ürünleri ile fuara katıldı.

(Haber Merkezi)

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