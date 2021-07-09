Çorum Çimento’nun ısıtma kulesi yıkıldı

Çimento Fabrikası arazisinde yıkım ve söküm çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Çimento Fabrikası’na ait ısıtma kulelerin yıkımı gerçekleştirildi.

Çimento Fabrikasının söküm ve yıkım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Fabrika arazisinin Çorum Belediyesi’ne devrinin tamamlanmasının ardından söküm için tanınan 6 aylık süreç devam ediyor.

YIKIM VE SÖKÜMÜN 2 AY İÇİNDE

TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Çimento Fabrikası yaklaşık 4 yıl önce fabrika yönetimi aldığı kararla üretimini durdurmuştu. Votorantim şirketinin sahip olduğu 1 milyon 384 bin metre karelik fabrika arazisi, Çorum’a kazandırılmak üzere Belediye tarafından satın alınmıştı. Votorantim şirketi, yıkım ve söküm işleminin tamamlamasının ardından fabrika arazisini belediyeye teslim edecek. Söküm ve yıkım işleminin 2 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

PROJE YIL SONUNA KADAR NETLEŞECEK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimizde tarihi günler yaşıyoruz. Şuan adım adım işleyişi takip ediyoruz. Sözleşmemiz gereği firmanın 6 ay süresi var ve bu süre içerisinde burada maksimum iş güvenliğiyle, çevre sağlığıyla bu süreci tamamlayarak fabrikanın yıkımını gerçekleştiriliyor” dedi (Haber Merkezi)

