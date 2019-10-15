Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95258
ALTIN
281.363
DOLAR
5.9098
STERLİN
7.5581
EURO
6.5321

Çorum Çiğdem Anaokulu, öğrencilerini bekliyor

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 8. Sokak No:2 adresinde hizmete giren Çiğdem Anaokulu’nu ziyaret etti.

Çorum Çiğdem Anaokulu, öğrencilerini bekliyor

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 8. Sokak No:2 adresinde hizmete giren Çiğdem Anaokulu’nu ziyaret etti.

15 Ekim 2019 Salı 21:00
Çorum Çiğdem Anaokulu, öğrencilerini bekliyor

Ziyarette 160 öğrenci kapasiteli ancak hali hazırda 20 öğrenci ile hizmete devam eden Anaokulu hakkında kurucu müdür Berat Tansu Yılmazer’den bilgi alan Kızıltepe, engelliler okulu olarak kurulan ardından Salim Akaydın İlkokulu ek binası olarak faaliyet gösteren binanın Anaokulu olarak yeniden düzenlendiğini anlattı.

Milli Eğitime ait binanın bağımsız anaokulu olarak yeniden düzenlendiğini belirten okul müdürü Berat Tansu Yılmazer, 20 öğrenci ile eğitime başladıklarını, 160 öğrenci kapasiteli okulda kayıtların devam ettiğini kaydetti. Sınıfların en az 10 en fazla 20 öğrenci kapasiteli olacağını söyleyen Yılmazer, yeniden düzenlenen binada sabahçıların saat 08.00-13.00, öğlencilerin ise 12.30-17.30 saatleri arasında eğitim alacaklarını dile getirdi. Sabahçılara kahvaltı, öğlencilere ise öğle yemeği verileceğini vurgulayan Yılmazer, 36 aydan 69 aya kadar olan çocukların kayıtlarını yaptıklarını söyledi.

Okulun mahalle sakinleri için hayırlı olması dileğinde bulunan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, çocukları olan velileri okuldan faydalanmaya davet etti.

(Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
Merzifon Havalimanından 127 bin 211 yolcu hizmet aldı
Merzifon Havalimanından 127 bin 211 yolcu hizmet aldı
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Ev alabilmek için gittiği Hollanda’da 49 yıl kaldı
Ev alabilmek için gittiği Hollanda’da 49 yıl kaldı
HDF’den ÇORDEF’e istişare ziyareti
HDF’den ÇORDEF’e istişare ziyareti
Türk Ordusu için dua ettiler
Türk Ordusu için dua ettiler
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim