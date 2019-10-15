Çorum Çiğdem Anaokulu, öğrencilerini bekliyor

Ziyarette 160 öğrenci kapasiteli ancak hali hazırda 20 öğrenci ile hizmete devam eden Anaokulu hakkında kurucu müdür Berat Tansu Yılmazer’den bilgi alan Kızıltepe, engelliler okulu olarak kurulan ardından Salim Akaydın İlkokulu ek binası olarak faaliyet gösteren binanın Anaokulu olarak yeniden düzenlendiğini anlattı.

Milli Eğitime ait binanın bağımsız anaokulu olarak yeniden düzenlendiğini belirten okul müdürü Berat Tansu Yılmazer, 20 öğrenci ile eğitime başladıklarını, 160 öğrenci kapasiteli okulda kayıtların devam ettiğini kaydetti. Sınıfların en az 10 en fazla 20 öğrenci kapasiteli olacağını söyleyen Yılmazer, yeniden düzenlenen binada sabahçıların saat 08.00-13.00, öğlencilerin ise 12.30-17.30 saatleri arasında eğitim alacaklarını dile getirdi. Sabahçılara kahvaltı, öğlencilere ise öğle yemeği verileceğini vurgulayan Yılmazer, 36 aydan 69 aya kadar olan çocukların kayıtlarını yaptıklarını söyledi.

Okulun mahalle sakinleri için hayırlı olması dileğinde bulunan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, çocukları olan velileri okuldan faydalanmaya davet etti.

(Erkan BAYATLI)