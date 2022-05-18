Çorum çiftçisinin talepleri Tarım Bakanı Kirişçi’ye iletildi

Ziyaret hakkında bilgi veren Milletvekili Ceylan, “Milletvekilleri olarak Çorum için Ankara’daki bakanlık ve bürokrasi ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Elimizdeki projeler ve yapımı devam eden projelerin hızlandırılması ve tamamlanmasını amaçladığımız ziyaretimizde Tarım ve Orman Bakanlığımızı ziyaret ettik. Bakanımız Vahit Kirişçi’ye şehrimizi ilgilendiren en önemli konuları içeren dosyayı sunduk” dedi.

Ayrıca Çorum çiftçisinin ve vatandaşların taleplerini ve isteklerini Bakan Kirişçi’ye aktardıklarını belirten Milletvekili Ceylan, “Emek ve alın teriyle toprağa değer katan, üretimin her aşamasına fedakârlığıyla iz bırakan; kalkınmanın ve gelişimin temel taşı olan üretim faaliyetinin başrolü olan kıymetli çiftçilerimizin istek ve taleplerine yönelik istişarelerde bulunduk, kadirşinas hemşehrilerimizin selamlarını ilettik” diye konuştu.

Dünyayı sarsan ekonomik krizden ülkemizin en az hasarla kurtulması için her türlü tedbirin alındığını ifade eden Milletvekili Ceylan, “Dünyada salgın sonrası yaşanan ekonomik daralma ve Ukrayna - Rusya savaşı doğal olarak birçok sektörde krize neden olmakta ve Türkiye de bu durumdan etkilenmektedir. Sayın Bakanımızın da hızlı bir şekilde gereken tedbirleri alma konusunda gerekli talimatları verdiğini öğrenmiş olduk ve bu süreçten en az hasarla ülkemizi çıkarma adına gerekli çalışmaları başlatmıştır. Çorum’a olan özel desteği, samimi sohbeti ve nazik misafirperverliği için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

