“Çorum çiftçisine 81 milyon liralık destek”

Milletvekili Ceylan, Çorum’da yağlı tohumlar desteği kapsamında ayçiçeği ve aspir üretimi yapan 6.642 çiftçiye toplamda 26.790.470 lira destekleme ödemesi yapılarak hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Ayrıca hububat ve baklagil ürün destekleri kapsamında 26.096 çiftçi için de 54.520.247 lira destek ödemesi işlemlerinin tamamlandığını ve kısa sürede bu desteklerin de çiftçilerimizin hesabına yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını; buna göre bon hanesi 4-6 olanların 19 Haziran 2020 Cuma günü saat 18.00'den sonra, son hanesi 8 olanların ise 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 18.00'den sonra hesaplarına yatacağının bilgisini veren Ceylan, “Çiftçilerimize desteklerimiz dün olduğu gibi yarında artarak sürecektir. Üreten bir toplum her zaman kazanır ve çiftçilerimizin üretmesi için elimizden gelen desteği esirgemeyeceğiz. Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)