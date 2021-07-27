“Çorum çiftçisine 300 milyon lira destek verildi”

Çorum Ticaret Borsası’nda düzenlenen “Hasat Bayramı, Veteriner Teknik Destek Birimi ve Sosyal Tesis” açılış töreninde konuşan Ceylan, “Birliktelik, beraberlik olduğu zaman o sektörde, o alanda başarı elde ediliyor. Son 2-3 yıldır Ziraat Odası Başkanımızın ağabeyliğinde, Tarım Müdürümüzün organizatörlüğünde diğer birlik ve odalarımızın da katılımıyla Çorum’un tarımını belli bir noktaya getirmek için güzel işler yapılıyor” dedi.

Çorum’da sulanabilir arazi miktarının yüzde 50’yi geçtiğini, 2023 hedeflerinin ise arazilerin yüzde 70’inin sulanabilmesi olduğunu kaydeden Ceylan, “Arazi, suyla buluştuğu zaman verim 1’e 3, 1’e 4 artıyor. Tarımda dünyada ilk 5, Avrupa’da ise ilk 2’deyiz. Mutlaka eksikliklerimiz, yamadıklarımız da var, bu konuları çok iyi biliyoruz.

2020’de Çorum çiftçisine karşılıksız 300 milyon lira destek verildi. Hem pandemiyle mücadele edip, hem borçları erteleyip, hem garip gurebaya destek verilirken, bir taraftan da 300 milyon lira destek vermişiz.

AK Parti iktidarı olarak Çorum’daki hedefimiz tüm arazileri suyla buluşturmaktır” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

