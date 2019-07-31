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Çorum Çiftçi Malları Koruma Kurulu’nda Altunörs dönemi

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı görevine Rafet Altunörs seçildi.

Çorum Çiftçi Malları Koruma Kurulu’nda Altunörs dönemi

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı görevine Rafet Altunörs seçildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:40
Çorum Çiftçi Malları Koruma Kurulu’nda Altunörs dönemi

Turgut Özal Konferans Salonu’nda önceki gün gerçekleşen seçime Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yardımcıları, meclis üyeleri ve delegeler katıldı.

Divan Başkanlığını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yaptığı kongrede katip üyeliklerde ise Belediye Meclis Üyesi Bülent Özdoğan ile Semra Akyüz Özdağ görev aldı.

Açılış yoklamasının ardından seçime geçildi. Tek adayın olduğu gizli seçim neticesinde Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına Rafet Altunörs seçildi. Rafet Altunörs’ün Çiftçi Malları Koruma Meclisinde Celal Orak, Hasan Irmak, Saffet Erdemli, Cengiz Koçak yer alırken, Murakabe Heyetinde ise Mehmet Hanoğlu, Bilal Dağlamaz, Erdal Hoşgör, Ömer Eker ve Fatih Dede yer aldı.

Seçimden sonra konuşma yapan Belediye Başkanı Aşgın, Altunörs’ü tebrik ederek yapacakları çalışmalarda yanlarında olacaklarını söyledi.

Teşekkür konuşması için kürsüye gelen Altunörs de kendilerini destekleyen üyelere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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