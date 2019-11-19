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Çorum, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a hazırlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Çorum’a geliyor.

Çorum, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a hazırlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Çorum’a geliyor.

19 Kasım 2019 Salı 23:32
Çorum, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a hazırlanıyor

Çorum’un büyük beklentilerinin olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un ziyareti öncesinde başta Çorum Belediyesi ve AK Parti olmak üzere kamu kurumlarında hummalı bir hazırlık yapılıyor.

Bakan Kurum’a ilimiz adına iletilecek sorunlar, talepler ve beklentilerin aktarılması için çalışmalar sürerken, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belediye Başkanlığı makamında bir araya geldi.

Belediye Başkanı Aşgın, İl Başkanı Ahlatcı ve il yönetim kurulu üyeleri yapılacak hazırlıklar hakkında istişarede bulundu. Aşgın ile Ahlatcı daha sonra kent içinde bazı yerleri gezdiler.

Programı netleşmemekle birlikte bir çok müjde ile ilimize gelmesi beklenen Bakan Kurum’un AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı’na da katılacağı öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 19.11.2019 23:38
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