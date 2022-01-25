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Çorum buz kesti: Millet bahçesindeki gölet dondu
Çorum’da bulunan millet bahçesindeki göletin yüzeyi buzla kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı millet bahçesi havadan görüntülendi.
Güncel 25.01.2022, 18:39
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Çorum’da son günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altına 12 dereceye kadar düştüğü kentte bulunan süs havuzlarının yanı sıra, millet bahçesindeki 24 bin metrekarelik gölet de buz tuttu.
Beyaz örtüyle kaplanan millet bahçesinde kartpostallık manzaralar oluştu. Eşsiz bir görünüme kavuşan millet bahçesindeki manzara görenleri kendisine hayran bıraktı. Mest eden görüntülerin ortaya çıktığı millet bahçesi drone ile görüntülendi.
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