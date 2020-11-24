Çorum, bu hafta Payitaht Abdülhamid’de

Çorum Belediyesi’nin girişimleri sonucu dizi yapımcıları ile görüşülerek Çorumlu 7-8 Hasan Paşa’nın Sultan Abdülhamid döneminin önemi figürleri arasında yer aldığı belirtildi ve dizi yapımcıları da bu fikre sıcak bakarak Hasan Paşa ve Çorum’un da senaryoya dahil edildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un ve Çorum’un yetiştirdiği en önemli isimler arasında yer alan 7-8 Hasan Paşa’nın TRT’nin en sevilen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Payitayt Abdülhamid’in bu haftaki bölümünde devletine bağlı, vatanını seven Çorumlu 7-8 Hasan Paşa’nın yanı sıra Çorum Leblebisinin de vurgulanacağını dile getiren Başkan Aşgın, “II. Abdülhamid’in en güvendiği paşalarından biri olan 7-8 Hasan Paşa, Osmanlı ordusunda erlikten mareşalliğe yükselen ender askerlerden biridir. Hasan Paşa’nın en bilinen özelliği ise 20 Mayıs 1878’de Çırağan Baskını olarak bilinen darbeyi bir sopa ile önlemesidir. Bir Çorumlu olarak bizler de 7-8 Hasan Paşa ile gurur duyuyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın, Çorum’un, Çorum Leblebisinin ve 7-8 Hasan Paşa’nın da anlatılacağı Payitaht Abdülhamid dizisinin 27 Kasım Cuma günü saat 21.00’de TRT1’de yayınlanacağını sözlerine ekledi.