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Çorum, bölgesinin en önemli e-spor ve bilişim üssü olacak

Çorum Mucitler Derneği’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen 'Gençlerle Kodluyoruz' projesinin mezuniyet töreni yapıldı. Törende 27 öğrenciye sertifikaları verildi.

Güncel 29.03.2022, 20:26
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Çorum, bölgesinin en önemli e-spor ve bilişim üssü olacak

Çorum Mucitler Derneği Başkanı İbrahim Şahin yaptığı açılış konuşmasında,  “Gençlerle Kodluyoruz” projesi ile atağa kalktıklarını belirterek, “Teknofest takımlarımız ve çalışmalarımızla adım atmaya başladık. Ve artık e-spor başta olmak üzere izcilik, olimpik okçuluk sporlarıyla gençlik spor kulübü olduk, koşmaya başlıyoruz.” dedi.
COVİD-19’A RAĞMEN EĞİTİMLER SÜRDÜ
 “Gençlerle Kodluyoruz” projesinde çalışmalara pandeminin gölgesinde başladıklarını ve pandeminin getirdiği sorunlarla gençlere ulaşmakta ve projeyi tanıtmakta zorluklar yaşadıklarını kaydeden Şahin, “Yaşanan zorluklara rağmen 90 öğrencimizle çalışmalarımıza başladık. Derslerimiz Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Bilgisayar Laboratuvarlarında yapıldı. Daha sonra Çorum Belediyesi Melikgazi Gençlik Merkezi’nde Mobil Uygulama dersleri verildi. Yaz aylarında çoğu öğrencimizin ve eğitimcilerimizin tatilde olması nedeniyle derslerimize Ağustos sonunda başlayabildik. Eylül ve Ekim aylarında Siber Güvenlik derslerini tamamladık. Kasım ayı ile birlikte 3B Modelleme ve Tasarım eğitimi, Mobil Uygulama Geliştirme ve Oyun Geliştirme eğitimlerine başladık. Bu eğitimlerle birlikte lise öğrencilerimiz Dijital Becerilerin Geliştirilmesi kursunu ve ortaokul öğrencilerimiz Bilimsel Çalışma Atölyesi kursunu Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile aldılar. Siber Güvenlik dersleri sonrasında eğitimlerimize 50 öğrencimiz kayıt olmuştur. Fakat derslerimizi düzenli devam eden 27 öğrencimiz sertifika almaya hak kazanmıştır. Projemiz 28 Şubat itibariyle tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.
YENİ PROJELER YOLDA
Dernek olarak imkânlar çerçevesinde eğitimlere devam ettiklerini dile getiren Şahin, “Kasım ayı ile birlikte başta Valimiz Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk olmak üzere birbirinden kıymetli misafirlerimizle Kariyer Günleri programlarını gerçekleştirdik. Mucitler Derneği olarak Çorum bölgesinin en önemli e-spor ve bilişim üssü olacak 12 süper bilgisayarlık “E-spor ile Sosyal Değişim, Geleceğine Fırsat Ver” projemizi gerçekleştirmek ve öğrencilerimizin hem Teknofest hem de diğer çalışmalarında kullanabilecekleri Ar-Ge atölyesini kurmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.
Projede görev alan eğitmenlerin yaptıkları sunumların ardından öğrencilere sertifikaları verildi. Törene İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ile öğrenci velileri katıldı.
(Haber Merkezi)
 

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