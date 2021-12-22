“Çorum, bölgenin en yüksek fiberleşme oranına sahip ili”

Çorum’da internet altyapısında fiberleşme oranının yüzde 95’i aştığı bildirildi.

Türk Telekom Çorum İl Müdürü Mustafa Töre yaptığı açıklamada FiberkenTT projeleri ile bakır kablo altyapısı üzerinden verilen hizmetlerin, verimliliği yüksek olan yeni nesil santraller /outdoor sistemler ve fiber optik kablolarla değiştirildiğini kaydetti.

Bu kapsamda Alaca, İskilip, Bayat, Uğurludağ, Osmancık, Dodurga, Sungurlu, Mecitözü ve Merkezde fiber optik kablo çekim çalışmaları ve sistem kurulumlarının tamamlandığını belirten Mustafa Töre, “Müşterilerimizin mevcut hatları fiber sistemler üzerine aktarıldı. Bölgenin en yüksek fiberleşme oranına sahip ili olduk” dedi.

Türk Telekom İl Müdürü Töre, yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü: “FiberkenTT projesi sayesinde; müşterilerimize daha yüksek hızlarda ( 100 Mbt/sn hıza kadar) ve daha kaliteli internet hizmeti, ip tabanlı teknolojiler üzerinden telefon hizmeti, televizyon keyfinizi katlayacak teknolojik özellikleri ile Tivibu ( IPTv ) gibi hizmetler sunulacak. Altyapı çalışmalarındaki destekleri ve işbirliğinden ötürü başta İl ve İlçe Belediye Başkanlıklarımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Yeni yetişen nesillerin ve tüm müşterilerimizin, bilgiye erişiminin altyapısını sağlamak sorumluluğu ile çalışmalarımıza İl genelinde devam ediyoruz. Türk Telekom Türkiye’nin tartışmasız iletişim ve eğlence teknolojileri lideri olarak, her alanda işimizi en iyi şekilde yaparak, müşterilerimizin iş ve yaşamlarını zenginleştirmelerini sağlamaya devam edecektir.”

(Volkan SINAYUÇ)

