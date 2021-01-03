Çorum, bölgede ihracat lideri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye’de ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 151 milyar 670 milyon dolar, ithalat yüzde 3,5 artarak 197 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü de 2020 Yılı Kasım Ayı Dış Ticaret İstatistikleri’nden yararlanarak “Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İlleri Dış Ticaret İstatistikleri, Kasım 2020” konulu bir basın bülteni hazırladı.

Buna göre 2020 yılı Kasım ayında Samsun’da ihracat 59,5 milyon dolar, Tokat’ta ihracat 7,0 milyon dolar, Çorum’da ihracat 73,4 milyon dolar, Amasya’da ise ihracat 6,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan 2020 yılı Kasım ayında Samsun’da ithalat 88,2 milyon dolar, Tokat’ta ithalat 0,6 milyon dolar, Çorum’da ithalat 107,9 milyon dolar, Amasya’da ithalat 4,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre geçen yılın aynı dönemine göre Çorum’da ihracat % -75.9, Samsun’da % -17, Amasya’da ise % -23,7 azalırken, Tokat’ta yüzde 237.6 oranında arttı. Aynı dönemde ilimizde ithalat % -17.5, Amasya’da % -6,5 ve Tokat’ta % -43,2 azalırken, Samsun’da yüzde 18,7 oranında arttı.

Türkiye’de Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 515 milyon dolar ile Almanya olurken, ithalatta da yine ilk sırayı 2 milyar 352 milyon dolar ile aynı ülke aldı.

(Haber Merkezi)