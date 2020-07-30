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Çorum, bisikletin de merkezi oluyor

Çorum Belediyesi, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bisikleti sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla ÇORBİS projesini hayata geçiriyor.

Güncel 30.07.2020, 22:47
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Çorum, bisikletin de merkezi oluyor


Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim dönemi verdiği sözlerden biri olan Çorum Akıllı Bisiklet Uygulama Projesi (ÇORBİS) için bisiklet ve ekipmanlar Belediyeye ulaştı. Başkan Aşgın, bisikletleri ve ekipmanları yakından inceledi, bisikletlerle deneme sürüşü yaptı. Aşgın, ÇORBİS’in kısa süre içerisinde Çorum sokaklarında olacağının müjdesini verdi.

Dünyanın, sevginin, kardeşliğin merkezi olan Çorum’un aynı zamanda bisikletin de merkezi olacağını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Seçim dönemimizde ÇORBİS adıyla tasarladığımız bu projemizi ilan etmiştik. Tüm çalışmalarımızı tamamladık, bisikletlerimiz geldi. Tüm donanımlar ve teknik altyapımız hazırlandı. Kısa süre içerisinde ÇORBİS bisikletlerimizi hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız ve şehrimiz bu anlamda önemli bir merhaleye geçmiş olacak. Bisiklet hem spor olarak hem de ulaşım aracı olarak şehrimizde çok rahat kullanılabilir. İlk olarak 50 bisikletimiz ve 8 erişim noktamız olacak. 96 semt parkımıza da bisiklet park alanı yapacağız. Kurban Bayramından sonra montajını tamamlayacağımız ÇORBİS'i hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız. Bu heyecanımızı bayram öncesi tüm hemşehrilerimizle paylaşmak istedik. Projemizi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

ÇORBİS inceleme ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Gökhan Mesci de hazır bulundu.

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