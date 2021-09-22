“Çorum bisiklet şehri olacak”

“Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleri kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Aşgın, “Şehrimiz dümdüz. Hem insanımızın kalbi ve yüreği dümdüz, hem de fiziki olarak, topoğrafya olarak da dümdüz bir şehir. Bisiklet için, scoteer için sanki özenle yaratılmış bir şehir. Bu şehir tıpkı Konya gibi, Kocaeli gibi bisiklet şehri olmalı dedik. İlk kararı verdiğimiz zaman bıyık altından gülmeler oldu. Ancak dedikodulara aldırmadan yaptığımız her iş karşılık buluyor. Bunun en güzel örneği de bisikletlerle ilgili yapılanlar” şeklinde konuştu.

1,5 yıl önce ÇORBİS’i Çorum’a kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, “19 bin ÇORBİS üyesine ulaştık. ÇORBİS’i ulaşım aracı olarak kullanmayı tercih eden 19 bin üyeyi tebrik ediyorum. Çorum’da ÇORBİS istasyon ve bisiklet sayını artıracağız ve şehrimizi bisiklet şehri haline getireceğiz.

Bisiklet artık Çorum’da normalleşti. Aileler çocuklarıyla, eşler eşleriyle, dedeler torunlarıyla parkta, bahçede, sokakta bisiklete biniyor. Bu maya Çorum’da tutmuştur. Çorum bir bisiklet şehri olacaktır” dedi.

ÇORBİS’in yanı sıra elektrikli scooter uygulamasının da ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Aşgın scooter sayısını artıracaklarının da müjdesini verdi. Aşgın, “İlk etapta 50 adet scooter hizmete sunmuştuk. Yaklaşık 1 hafta sonra bu sayıya 50 scooter daha ilave ederek scooter sayımızı 100’e çıkaracağız” dedi.

Başkan Aşgın, aşkla, muhabbetle, tevazu ve samimiyetle Çorum’a hizmet etmeye, gönülden gönüle yollar ve köprüler kurmaya devam edeceklerini söyledi. (Taner ŞİMŞEK)

