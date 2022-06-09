“Çorum Bisiklet Dünyası” yarın açılıyor

Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 6-A (İhlas Pazarlama yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Çorum Bisiklet Dünyası yarış bisikletleri, çocuk bisikletleri, katlanabilir bisikletler, akülü araç, şarjlı scooter çeşitleri ile bisiklet tutkunlarını bekliyor.

Yarın saat 14.00’de gerçekleştirilecek açılışa özel görülmemiş fırsatı kaçırmak istemeyen herkesi Çorum Bisiklet Dünyası’na beklediklerini dile getiren Mağaza Müdürü Cüneyt Özarslan, bu yaz bisikletsiz çocuğun kalmayacağını kaydetti. Dünya’nın merkezi Çorum’a Bisiklet Dünyası’nı kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Özarslan, “Mağazamızda Türkiye’nin en ünlü bisiklet markaları Salcano, Ümit Bisiklet, Kron ve Corelli’nin bisikletleri yer almaktadır. Her yaşa ve her bütçeye uygun bisikletlerimizin yanı sıra akülü araç ve şarjlı scooter çeşitlerimiz ile de Çorum halkının hizmetindeyiz” dedi.

Açılışa özel ayrıca küçük çocuklar için Baby Hope üçteker itmeli bisikletlerin ise 399 TL’den başladığını ve stoklarla sınırlı olduğunu ifade eden Özarslan, Çorum Bisiklet Dünyası’nda satılan bütün ürünlerin garantili olduğunu ve Türkiye genelinde ve Çorum’da yetkili servis olarak satış sonrası hizmetlerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.



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