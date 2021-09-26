Çorum BİLSEM’in projesi  başarıyla tamamlandı

Açılışını Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'in yaptığı proje, Hitit Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinin eğitmen olarak katılımı ile gerçekleştirildi.

Kurum Müdürü Sadık Efe, bu yıl 4004 kodlu dördüncüsünü gerçekleştirecekleri proje ile yalnızca BİLSEM öğrencilerine değil Çorum'un değişik okullarından dezavantajlı öğrencileri okulumuz ve bilimle tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Proje yürütücüsü Tuğba Bağdat Kılıç, bu yolculuğa çıkma amaçlarının matematiğin doğadaki, yaşamdaki yerini ve diğer disiplinlerle ilişkilerini keşfetmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Bu amaç doğrultusunda matematiğin “felsefe, edebiyat, resim, antropoloji, origami, arkeoloji, müzik, teknoloji, drama, STEM” ile ilişkisini içeren etkinlikler gerçekleştireceklerini kaydeden Kodek, “Çorum Bilim ve Sanat Merkezi'nde ve doğada gerçekleştirilen 7 gün süren proje verimli ve sağlıklı bir şekilde amacına ulaştı” dedi. (Haber Merkezi)

