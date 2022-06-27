Çorum BİLSEM’e teşvik ödülü verildi
Lise öğrencilerini temel, sosyal alanlarda ve uygulamalı bilim alanında araştırmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 53'üncüsü düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın ödül töreni Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen programla dağıtıldı.
53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması sonuçları da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan ödül töreniyle açıklandı. Finale kanal 216 proje 12 farklı alanda projelerini sergileyip jüri üyelerine sunum yaptılar. Biyoloji alanında Çorum’dan iki projenin yer aldığı yarışmada Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Cihad Can Özbaydemir, Alara Duha Köklükaya, Ahmet Kağan Üstünay ve Biyoloji Ögretmeni Mehmet Fidan danışmanlığında projelerini sergilediler.
Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yazılım alanlarında toplam 12 proje birincilik, 24 proje ikincilik, 36 proje üçüncülük ödülüne layık görüldü. 36 projeye ise teşvik ödülü verildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda Biyoloji alanında Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin projesi de Türkiye Teşvik Ödülü kazandı.
KODEK’E ZİYARET
Öte yandan yarışmada ödül kazanan BİLSEM öğretmen ve öğrencileri ilimize dönüşte İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i de makamında ziyaret etti. Ziyarette öğrencileri tebrik eden Kodek, 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması'nda sağlanan başarının devamını diledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
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|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
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|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
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|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
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|38
|69
|6. M. United
|38
|58
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|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
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|38
|51
|11. Newcastle
|38
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|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
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|38
|40
|16. Everton
|38
|39
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|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|48
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|42
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|39
|16. Mallorca
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|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
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|38
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