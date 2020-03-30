Çorum BİLSEM’den sağlık çalışanlarına siperlikli maske

Milli Eğitim Müdürü Sarı yaptığı açıklamada, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi idareci ve öğretmenlerinin 100 adet koruyucu siper maske üreterek İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ettiğini, tamamen sağlığa zarar vermeyen doğal malzemelerden üretilen maskelerin, ihtiyaç doğrultusunda aralıksız üretime devam edeceğini kaydetti. Sarı, “Bir nebze olsun zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarımıza yardım etmek hepimizin en büyük sorumluluğudur. Müdürlüğümüz ve bünyemizde yer alan tüm kurumlar ile devletimizin ve vatandaşlarımızın yanındayız" açıklamasında bulundu. (Haber Merkezi)