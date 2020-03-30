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Çorum BİLSEM’den sağlık çalışanlarına siperlikli maske

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, korona virüs (Kovid-19) önlemlerine katkı amacıyla Bilim Sanat Merkezleri tarafından yüz koruyucu siper üretimine başlandığı belirtilerek, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi idareci ve öğretmenlerinin de tamamen gönüllü olarak görev aldığı, sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu yüz koruyucu siper maske üretiminin 3D yazıcılarla gerçekleştirildiğini belirtti.

Çorum BİLSEM’den sağlık çalışanlarına siperlikli maske

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, korona virüs (Kovid-19) önlemlerine katkı amacıyla Bilim Sanat Merkezleri tarafından yüz koruyucu siper üretimine başlandığı belirtilerek, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi idareci ve öğretmenlerinin de tamamen gönüllü olarak görev aldığı, sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu yüz koruyucu siper maske üretiminin 3D yazıcılarla gerçekleştirildiğini belirtti.

30 Mart 2020 Pazartesi 19:45
Çorum BİLSEM’den sağlık çalışanlarına siperlikli maske

Milli Eğitim Müdürü Sarı yaptığı açıklamada, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi idareci ve öğretmenlerinin 100 adet koruyucu siper maske üreterek İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ettiğini, tamamen sağlığa zarar vermeyen doğal malzemelerden üretilen maskelerin, ihtiyaç doğrultusunda aralıksız üretime devam edeceğini kaydetti. Sarı, “Bir nebze olsun zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarımıza yardım etmek hepimizin en büyük sorumluluğudur. Müdürlüğümüz ve bünyemizde yer alan tüm kurumlar ile devletimizin ve vatandaşlarımızın yanındayız" açıklamasında bulundu. (Haber Merkezi)

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