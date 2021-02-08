Çorum BİLSEM ile meslek liseleri arasında işbirliği

Çorum BİLSEM ve proje kapsamındaki meslek liselerinin müdürleri ile düzenlenen toplantıya Şube Müdürü Tahir Demir ve projeye dahil olan Çorum Şehit Emin Güner MTAL, Çorum Hasanpaşa MTAL, Alaca MTAL, Osmancık İMKB MTAL, İskilip MTAL ve Sungurlu MTAL yöneticileri katıldı.

Toplantıda Bilim ve Sanat Merkezleri ile meslek liselerinin yaygın etkisinin artırmak amacıyla BİLSEM'lerin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda meslek lisesi atölyelerinden faydalanması, meslek liselerinin de TÜBİTAK, patent-faydalı model çalışmaları ile ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına hazırlanması için gerekli teknik destek ve atölye çalışmalarını içerecek şekilde BİLSEM' lerin öğretmenleri ve atölyelerinin en verimli düzeyde yararlandırılmaları amacıyla iş birliğine gidileceği yönünde kararlar alındı.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ve meslek liselerinin işbirliği konusunda bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “İlimizin çalışmaları ve başarılarıyla güzide mekanı olan BİLSEM 'in atölyeleri ve fiziki alt yapıları ile meslek liselerimiz arasında ki bu iş birliği çok verimli ve geleceğe dönük en büyük yatırımımız olacaktır. Yapılan toplantı ile kurumların tek çatı altında atölye ve mekânlar ile donatımlarından tüm öğrencilerin üst düzeyde faydalanmalarını hedeflemekteyiz. Bu iş birliği ile kazanan ilimiz ve ülkemiz olacaktır” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)