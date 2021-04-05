Çorum Bileme’de 2.CNC tezgâhı
Çorum Sanayi Sitesi’nde 2017 yılından buyana faaliyet gösteren Çorum Bileme, bünyesine ikinci CNC tezgâhını kattı.
Güncel 05.04.2021, 19:32
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İşyeri sahibi Havanur Demirtaş, son teknoloji ve tam otomatik bileme
Makinesinin ikincisi olan CNZ tezgâhının Çorum Bileme bünyesinde faaliyete geçtiğini söyledi.
Çorum Sanayi Sitesi 5. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Çorum Bileme Sanayi’de elmas daire testere ve freze bıçakları bileme ve tamiratı, şerit testere bileme ve kaynak, zilet bıçak bileme, tüm kesici takımların satışı, tamiratı ve onarımları da yapılıyor.
(Haber Merkezi)
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