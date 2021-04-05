Çorum Bileme’de 2.CNC tezgâhı

İşyeri sahibi Havanur Demirtaş, son teknoloji ve tam otomatik bileme

Makinesinin ikincisi olan CNZ tezgâhının Çorum Bileme bünyesinde faaliyete geçtiğini söyledi.

Çorum Sanayi Sitesi 5. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Çorum Bileme Sanayi’de elmas daire testere ve freze bıçakları bileme ve tamiratı, şerit testere bileme ve kaynak, zilet bıçak bileme, tüm kesici takımların satışı, tamiratı ve onarımları da yapılıyor.

(Haber Merkezi)

