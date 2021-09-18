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Çorum, Beyaz TV ekranlarında tanıtılacak

Çorum, Beyaz TV'de yayınlana “Belma Belen’le Geziyoruz” programında tanıtılacak.

Güncel 18.09.2021, 11:37 18.09.2021, 11:39
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Çorum, Beyaz TV ekranlarında tanıtılacak

Çorum’un tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılacağı programın çekimleri yapıldı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Beyaz TV’de yayınlanacak programın çekimlerinde medeniyetlerin beşiği Çorum’un tarihten mimariye, gastronomiye ve kültürel hayatına değer katan güzelliklerini konuştuklarını söyledi.
Aşgın programda Çorum Belediyesi’nin bazı çalışmalarından da bahsettiğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

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