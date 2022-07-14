Çorum Belediyesi’nin araçları Kastamonu’da yoğun mesaide

Geçtiğimiz günlerde yoğun yağış sebebiyle sel ve taşkınların yaşandığı Kastamonu’da heyelan, çöken yollar, içme suyu ve elektrik hatlarında oluşan arızalar sebebiyle hayat durma noktasına gelmişti. Çorum Belediyesi, afetin hemen ardından bölgeye 3 araç göndererek mağduriyetin en aza indirilmesi ve hayatın normale dönmesi noktasında destekte bulunmuştu. Çorum Belediyesi’nin gönderdiği bir vidanjör, bir dozer ve bir greyder olmak üzere toplamda üç araç Kastamonu Belediyesi koordinatörlüğünde yoğun mesai yapıyor.

Çorum Belediyesi’nin Kastamonu’ya destek amacıyla gönderdiği vidanjör su tahliye işlemleri yapıyor, dozer heyelan sonucu kullanılamaz hale gelen içme suyu hattının yenilenme işinde çalışıyor.

(Haber Merkezi)

