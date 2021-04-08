Çorum Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Başkan Yardımcısı Yağbat, yaptığı konuşmada Nisan ayındaki özel günleri hatırlatırken, Amirallerin bildirisine de tepkisini dile getirdi. MHP Grup Başkanı Selim Güloğlu ve AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Muhammet Fatih Temur’un konuşmalarının ardından belediye encümen seçimi, başkanlık divanı ve ihtisas komisyonlarının seçimi yapıldı.

Toplantıda, denetim komisyonu raporu Belediye Meclisi’nin bilgisine sunuldu. Devamında ise Belediye Başkanı’nın yıllık faaliyet raporu okundu. Bu sırada Başkan Yağbat, AK Parti grubunun bulunduğu sıraya geçti.

Çorum Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis toplantısında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nün ve Tesisler Müdürlüğü’nün ilgili yazıları da görüşüldü.

(Taner ŞİMŞEK)

