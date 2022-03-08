Çorum Belediyesi’nden şiir dinletisi

“Şehir Defteri Dergisi Elvan Çelebi Şiir Gecesi”nde kadın şairler birbirinden güzel şiirleri seslendirdi. Programa kadınların ilgisi yoğun oldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kültür belediyeciliği çalışmaları kapsamında sosyal ve kültürel alanda etkinliklere devam ettiklerini belirterek, “8 Mart Kadınlar Günü’nden de şiir ve müziğin yer aldığı bir etkinlikle karşınızdayız. Programımıza katılan şairlerimize ve sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Programda ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filminde seslendirdiği ağıtla milyonların beğenisini kazanan Ceren Ece Öksüz de katıldı. Genç sanatçı seslendirdiği ağıt ve Karadeniz türküleriyle izleyenlerden alkış aldı.

‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi kendisi için anlamı büyük bir proje olduğunu dile getiren Öksüz, “Biliyorsunuz Eren, çok genç yaşta şehit düşen gencecik bir kardeşimiz. Bende onun memleketindenim. Onun için hepimizin içinde onunla ilgili çok farklı duygular var. Aynı memleketten olunca farklı oluyor” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, program sonunda etkinliğe katılan sanatçı ve şairlere çiçek takdim ederek teşekkür etti.