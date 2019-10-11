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Çorum Belediyesi’nden Mehmetçiğe destek

Çorum Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı’na destek vermek amacıyla şehrin önemli yerlerine Türk Bayrağı astı.

Çorum Belediyesi’nden Mehmetçiğe destek

Çorum Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı’na destek vermek amacıyla şehrin önemli yerlerine Türk Bayrağı astı.

11 Ekim 2019 Cuma 23:42
Çorum Belediyesi’nden Mehmetçiğe destek

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için operasyonlara başlarken Mehmetçiğe destek mesajları da sürüyor. Çorum Belediyesi de askerlere destek vermek amacıyla Saat Kulesi'ne, Belediye binasına ve şehrin önemli noktalarına Türk Bayrakları astı.

Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nda katılan Mehmetçiğe destek olmak için Türk Bayrakları astıklarını belirterek, Mehmetçiğe dua ettiklerini ve kalplerinin onlarla beraber olduğunu söyledi.

Yağbat, “Biz her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımız onlarla. Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bir nebze olsun gösterebilmek için Belediye binalarımıza Türk Bayrakları astık. Hazreti İbrahim'i ateşe attıklarında karıncalar su taşıyordu. Karıncalara dediler ki 'sen oraya varamazsın.' Onlar da 'varamazsak da safımızı belli ederiz' dedi. Biz de Mehmetçiğimizin operasyonlarında yanlarında olamasak bile dualarımızla onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Allah’ım Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Sefer bizim Zafer Allah'ındır” dedi.

(Haber Merkezi)

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