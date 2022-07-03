Çorum Belediyesi’nden itfaiye erleri için eğitim parkuru

Oluşturulan eğitim parkurunun itfaiye erlerinin kişisel becerilerini ve olaylara müdahale etme kabiliyetlerini artırma noktasında büyük önem arz ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak bölgenin en donanımlı itfaiye teşkilatına sahibiz. Bu bize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Sanayi müfrezesini açmak ve yeni itfaiye mezunlarından değerlendirme sınavı ile yeni personeller almak suretiyle itfaiyemize güç kattık. Toplamda 83 personelle şehrimizde yangın ve kazalara müdahale süresini ortalamanın altına indirdik. Bu konuda itfaiyemizi daha da iyi yerlere getirmek için personellerimizin kondisyonu artırıyoruz. İtfaiye Müdürlüğümüz yerleşkesi içersinde itfaiye eğitim parkuru oluşturduk” dedi.

İtfaiye eğitim parkurunun sadece Çorum Belediyesi itfaiye personeline hizmet vermekle kalmayacağını belirten Belediye Başkanı Aşgın, “İnsan olur, hayvan olur müdahalede gecikmeden dolayı bir can yanacaksa biz buna mahal verecek tüm unsurları ortadan kaldırırız. Bu bizim sorumluluğumuz. İtfaiye eğitim parkurumuzda ilçelerimizde çalışan itfaiye personelleri de talep etmeleri durumunda eğitimlerini yapabilecek. Özellikle yavrularımıza itfaiyecilik ve afet bilinci eğitimi verilirken bu parkur kullanılacak” diye konuştu.

Başkan Aşgın, itfaiye birimini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.