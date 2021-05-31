Çorum Belediyesinden iki kültür yayını daha 

Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kent Arşivi, son olarak Doç. Dr. Adem İlkay Diken, Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya ve Haşim Güner tarafından hazırlanan, ‘Geçmişten Günümüze Çorum’da Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi” ve Eğitimci – Yazar Hasan Korkmaz tarafından hazırlanan ‘Şiir Diliyle Çorum’ adlı eserleri şehrin kültür hafızasına kazandırdı.

Çorum İçin Bir Projem Var kapsamında Dr. Adem İlkay Diken, Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya ve Haşim Güner tarafından hazırlanan ‘Geçmişten Günümüze Çorum’da Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi’ adlı eserde Çorum’da sağlık hizmetlerinin tarihsel süreci ele alındı. Hititlerden günümüze sağlık alanındaki gelişmelerin anlatılıyor. Sağlık kurumlarının gelişimi de eserde yer alıyor. Çorum’a dair yazılan şiirlerin derlendiği Şiir Diliyle Çorum kitabı, sözlü kültürümüzün zenginliğini yansıtan bir eser. ‘Şiir Diliyle Çorum’ adlı eserde gerek divan edebiyatı şiir özellikleleri gerekse halk şiirimizin özelliklerini taşıyan ilçelerimizi, beldelerimizi ve köylerimizi anlatan şiirler yer alıyor.

Doç. Dr. Adem İlkay Diken, Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya, Haşim Güner ve eğitimci – yazar Hasan Korkmaz, eserlerinin Belediye Kültür yayınları arasında basım ve yayımının yapılmasına teşekkür ederek, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti

Çorum Belediyesinin Kültür Yayınları arasında basım ve yayımı yapılan her iki eser, Turgut Özal İş Merkezi 4.katta yer alan Kent Arşivi'nden temin edebilirler.

