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Çorum Belediyesinden her eve maske

Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki her eve nano teknoloji ile üretilen yıkanabilir maske dağıtacak. 

04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:48
Çorum Belediyesinden her eve maske

Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsün ülkemizde ilk görüldüğü andan itibaren harekete geçen Çorum Belediyesi, mücadele kapsamında çok sayıda çalışmaya imza atmıştı. Son olarak 300 bin maske üretimi yapan belediye bu kez de 20 yaş üzerindeki 200 bin kişiye yıkanabilir maske dağıtımı için hazırlıklarını tamamladı. Gençlik ve Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri çalışanları tarafından paketlenen maskeler çarşamba gününe kadar tüm evlere dağıtılacak. 
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında birçok çalışma yaptıklarını belirterek, maske üretiminin de bunlar arasında en önemlisi olduğunu söyledi. Belediye olarak geçen günlerde maske üretimine başladıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, “Aldığımız maskeler oldu, kendimizin ürettiği maskeler oldu. Bu maskelerin hepsini dağıttık. Şu ana kadar 250 bin maskeyi başta pazarlar olmak üzere evlere, iş yerlerine dağıttık. İşi kolaylaştırmak adına yeni bir yol ararken nano teknoloji ile üretilen maskeleri bulduk. En kalitelisini getirdik. Şu anda paketlemeleri yapılıyor. 200 bin adet nano teknoloji ile üretilmiş yıkanabilir maskeleri hane hane gezerek ulaştırmış olacağız. Medikal maske dağıtımını sonlandıracağız ancak pazarlarda yine dağıtımlarımız devam edecek” dedi. 
Maske dağıtımında 20 yaş üzerini baz aldıklarını dile getiren Aşgın, “Evleri tek tek ziyaret edecek olan çalışanlarımız o hanede kaç kişi kalıyorsa hepsine maske bırakacak. Bu saye de maske ile yaşanan problemleri çözmüş olacağız” dedi. 

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