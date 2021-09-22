Çorum Belediyesi’nden genç mucitlere destek

Gençlerden aldıkları ilhamla Çorum’un vizyonunu geliştirmek için gençlere her zaman destek olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Geçtiğimiz hafta Mucitler Derneği yöneticilerimizle bir araya gelerek Teknofest için neler yapabileceğimizi konuştuk. Bugün kapılarını ziyaretçilerine açan Teknofest’e Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz ve Mucitler Derneğimizden 64 genç mucidimizi gönderdik. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız burada Teknofest’i gezecek aldıkları bilgiler doğrultusunda vizyonlarını daha da geliştirecek. Buhara Kültür Merkezimiz ve Melikgazi Kültür Merkezimiz başta olmak üzere şehrimizde bu konuya merakı olan gençlerimiz için de kurslar açacağız” dedi.

Başkan Aşgın, bu yıl Teknofest’te ilimizi temsil eden Hitit Üniversitesi, Atatürk Lisesi, Bilim Sanat Merkezi ve Mucitler derneğine hazırlık süreçlerinde gereken desteği vererek Çorum’u en iyi şekilde temsil etmelerini sağladıklarını vurgulayarak “Milli Kalkınma, Milli Sanayii ve Milli Üretim hamlemiz bu özel çalışmalarla hakkettiği yere gelecektir. Her zaman gençliğimizin yanında olarak onların yetişmesine ve katkı sağlamasına desteklerimiz artarak sürecek” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

