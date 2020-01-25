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Çorum Belediyesi’nden depremzedelere yardım

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ilk saatlerden itibaren gelişmeleri yakından takip eden Çorum Belediyesi de deprem bölgesine giyecek ve gıda yardımı yapılması için hazırlıklarını tamamladı. 

Çorum Belediyesi’nden depremzedelere yardım

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ilk saatlerden itibaren gelişmeleri yakından takip eden Çorum Belediyesi de deprem bölgesine giyecek ve gıda yardımı yapılması için hazırlıklarını tamamladı. 

25 Ocak 2020 Cumartesi 18:19
Çorum Belediyesi’nden depremzedelere yardım

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın bizzat katıldığı çalışmalar kapsamında Gıda Bankasından çok sayıda giyecek ve gıda paketi minibüs ve tıra yüklendi. İçerisinde yağ, şeker, un, baklagil gibi temel yiyecek malzemelerinin bulunduğu 1.000 paket gıda kolisinin yanı sıra 1900 parça battaniye, kaban, mont, ayakkabı gibi giyecek eşyalarının bulunduğu kolilerin yüklenmesine eşlik eden Başkan Aşgın, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Devletimiz tüm kurumlarıyla depremzede kardeşlerimizin yanında. Depremin olduğu ilk andan itibaren gerekli koordinasyonu sağlamak için hem genel merkez hem de Elazığ AFAD ile irtibat halinde olduk. Bölge halkının en çok neye ihtiyacı olduğu konusunda bilgiye sahibiz. Hazırlıklarımızı bize gelen bilgeye göre yaptık. Gıda ve giyecek kolilerimizi araçlarımıza yükledik. AFAD’tan gelecek talep doğrultusunda Depremzede kardeşlerimize göndermek üzere hazır bekliyoruz. Aldığımız bilgiye göre bölgede yardımlarla ilgili sıkıntı yok. Eğer ilerleyen dönemlerde ekstra talepler olursaÇorumlu hemşehrilerimizi de ayni yardım için desteğe davet edebiliriz. Bölgeye yardım etmek isteyen hemşehrilerimiz AFAD, Kızılay gibi kurumlar başta olmak üzere bölgeye yardım amaçlı açılmış olan hesaplara nakdi yardımda bulunabilirler.” dedi. 
Başkan Aşgın, gıda ve yiyecek yardımlarının yanında arama kurtarma ekip ve ekipmanlarının da hazırda beklediğini kaydederek, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu. 

(İHA)

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