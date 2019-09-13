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Çorum Belediyesi’nden “aquapark” açıklaması

Çorum Belediyesi, aquapark ve hayvanat bahçesiyle ilgili sosyal medyada çıkan paylaşımlara açıklık getirdi.

Çorum Belediyesi’nden “aquapark” açıklaması

Çorum Belediyesi, aquapark ve hayvanat bahçesiyle ilgili sosyal medyada çıkan paylaşımlara açıklık getirdi.

13 Eylül 2019 Cuma 22:32
Çorum Belediyesi’nden “aquapark” açıklaması

Çorum Belediyesi, aquapark ve hayvanat bahçesiyle ilgili sosyal medyada çıkan paylaşımlara açıklık getirdi.

Çorum Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, yanlı ve maksatlı paylaşımların kamuoyuna katkı sağlama amacı olmadığına dikkat çekilirken, şu ifadelere yer verildi:

“Dün itibariyle belediyemiz hakkında sosyal medyada yer alan, iyi niyetle izahı mümkün olmayan ve yanlış algı oluşturmaya yönelik organize birtakım paylaşımlar yapılmıştır.

Bu paylaşımların içeriğinde yer alan aquapark ihalesi 2017 yılında proje çizim ve 3 boyutlu animasyon olarak, hayvanat bahçesi ihalesi olarak belirtilen ihale de yine 2017 yılında Çorum Belediyesi Evcil Hayvan Parkı’nın yapım onarım ve tadilat ihalesi olarak yapılmıştır.

Yanlı ve maksatlı paylaşımların kamuoyuna katkı sağlama amacı olmadan yapıldığına dikkat çekerken, paylaşımlarda yer alan ve henüz şehrimizde bulunmamakla birlikte projesi hazır olan aquaparkı imkânlarımız elverdiğinde inşa ederek, şehrimizin hizmetine sunacağız.” (Haber Merkezi)

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