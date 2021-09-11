Çorum Belediyesi’nden Alaca’ya asfalt

Çorum Belediyesi olarak alt ve üstyapı noktasında çok güzel hizmetler verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu hizmetleri imkanlar ölçüsünde ilçelere de götürdüklerini belirtti. Aşgın, “Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik işler yapıyoruz. Belediye meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda ilçelerimize yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Bu kararımızın gereği olarak ilk çalışmamızı geçtiğimiz haftalarda Dodurga’da gerçekleştirdik. Sıcak asfalt çalışması yaptık. Yol çizgilerini de yaparak ilçenin uzun yıllar kullanacağı asfaltını dökmüş idik. Yine Mecitözü İlçemizde hemşehrilerimizi tozdan topraktan kurtardık. Bugün de bizim için özel bir yeri olan güzel bir ilçemizdeyiz. Alaca Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şaltu da bizim gibi gerçekten aşkla, şevkle, tevazu samimiyet gayretle, gece gündüz çalışan bir başkanımız. Buradaki sanayi sitemizi şehirle buluşturan kısım ve İmam Hatip Okulumuzun civarıyla ilgili soğuk asfalt talebi olmuştu. Arkadaşlarımız gerekli etüdleri yaptılar ve 23 bin metre karelik alanda soğuk asfaltımızı tamamlamış olacağız. Yapmış olduğumuz asfalt çalışmamız güzel şirin ilçemiz Alaca’ya hayırlı olsun. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi aşkla muhabbetle Alaca’mıza da destek vermeye devam edeceğiz” dedi.



“ÇORUM BELEDİYESİ HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da yaptığı konuşmada Çorum Belediyesi’ni ağabey belediye olarak gördüklerini ifade ederek “Ağabey belediyemiz hiçbir zaman bizden desteklerini esirgemedi. Özellikle bizim sanayi yolumuzda ve İmam Hatip Okulumuzun yolunda büyük sorunlar vardı. Hemşehrilerimizin buralarla ilgili talepleri olmuştu. Özellikle bu bölgelerde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum” dedi.

Alaca İlçesinde gerçekleştirilen asfalt çalışması inceleme ziyaretine Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Belediye Başkan Yarcımsı Alper Zahir ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.



